Eid Ul Fitr 2025: देश में आज ईद-उल-फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। देशभर के अलग-अलग मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अता किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगाने के बाद सुबह से ही शहर से लेकर गाँव तक घरों-मस्जिदों-ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। इधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें ईदगाह जाने से रोक रही थी।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैं आज यहां आ रहा था तो पुलिस ने जानबूझकर मुझे रोका। आधे घंटे तक उलझाने के बाद मेरी गाड़ी को परमिशन दी गई। जब मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे इससे क्या समझना चाहिए? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम दूसरे लोगों के समारोह में शामिल न हों? भाजपा इस देश को संविधान के अनुसार नहीं चला रही है। ऐसी बेरिकेडिंग कभी देखी थी।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, “…Today I extend my warm greetings to all the people of the entire state, country and the world. We all celebrate the festival of Eid with joy by hugging each other and hope that we all respect each… pic.twitter.com/xmmh7gQO60

— ANI (@ANI) March 31, 2025