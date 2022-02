शिवमोगा, Shivamogga Harsha Murder Case: कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है. इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसी बीच जिले में कुर्फू भी बढ़ा दिया गया है. साथ ही, जिले में धारा 144 को भी दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही आवाजाही रहेगी.

Curfew extended in the district, movement allowed from 6 am -9 am. Section 144 extended by two more 2 days, till Friday morning. Schools will remain shut during these days: Dr. Selvamani R, Deputy Commissioner, Shivamogga, Karnataka pic.twitter.com/ow3Z14uV2o

— ANI (@ANI) February 22, 2022