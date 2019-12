नई दिल्ली. Shiv Sena Workers Joined BJP: महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार बन चुकी है. कांग्रेस से हाथ मिलाने पर शिव सेना के कुछ कार्यकर्ताओं में एक खासी नाराजगी है. इसी के चलते महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है. करीब 400 शिव सैनिकों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामन लिया है. पार्टी छोड़ने वाले शिवसैनिकों का कहना है कि शिवसेना ने भ्रष्ट और हिंदू विरोधी दलों से गठबंधन किया है, जिससे हम नाराज हैं.

बुधवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी में आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना के करीब 400 कार्यकर्ताओं ने शिव सेना को छोड़ दिया है. शिव सेना छोड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ज्वाइन कर ली है. भाजपा में शामिल होने पर कार्यकर्ता रमेशन नदेशन का कहना है कि वे शिव सेना के कांग्रेस-एनसीपी के साथ गठबंधन करने से नाराज हैं. शिव सेना ने हिंदू विरोधी दलों से हाथ मिलाया है.

गौरतलब है कि शिव सेना ने अपनी सहयोगी भाजपा का साथ छोड़कर एनसीपी-कांग्रेस से गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है. शिव सेना चीफ उद्धव ठाकरे को तीनों दलों ने सीएम बनने पर सहमती दी और उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के 2-2 मंत्रियों ने भी शपथ ली.

If you are happy with this news, credit must be given to Uddhav Thackeray. Unhone rautaapa nahi kiya hota to aaj aapko ye khushi wala news dekhne ko nahi milta.

महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के करीब 1 महीने तक सियासी घमासान चलता रहा. जनादेश ने शिवसेना और भाजपा गठबंधन को बहुमत दिया. लेकिन देवेंद्र फडणनीस की भाजपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सीएम की कुर्सी को लेकर बात नहीं बनी. एक तरफ शिवसेना 2.5 साल के सीएम फॉरमुले पर अड़ी रही, वहीं भाजपा का कहना था कि सीएम भाजपा का ही होगा. शिव सेना ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें 2.5 साल सीएम का वादा किया था, लेकिन चुनावी नतीजे आते ही वादे से मुकर गई. वहीं भाजपा के मुताबिक चुनाव से पहले इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया था.

Dear Sonia Sena…..We are Indians and for us Nation is the priority. We never sell our soul for personal benefits. That's the reason even after number of invasions Bharat still exists with rich culture of Hinduism.

— Dr. Pawan Dutta🇮🇳 (@drpwndutta) December 5, 2019