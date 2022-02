गुवाहाटी, Shakuntala Chaudhary death: पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी शकुंतला चौधरी का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. गुवाहाटी के सरानिया आश्रम में उनकी देखभाल करने वाले लोगों ने बताया कि शकुंतला जी का पिछले 10 वर्षों से इलाज चल रहा था और रविवार रात को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया. वह दशकों से इसी आश्रम में रह रही थीं, फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में रखा गया है और उनका अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर को नबगृह शवदाहगृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

Shakuntala Choudhary Ji will be remembered for her lifelong efforts to promote Gandhian values. Her noble work at the Sarania Ashram positively impacted many lives. Saddened by her passing away. My thoughts are with her family and countless admirers. Om Shanti.

