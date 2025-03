चंडीगढ़। 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने कई बड़े खुलासे किये हैं। रोहतक रेंज के एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी सचिन को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले से शादीशुदा था। उसके परिवार के लोगों को मृतका के बारे में जानकारी नहीं थी।

रोहतक रेंज के एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने आगे कहा कि सचिन झज्जर में मोबाइल की दुकान चलाता था। आरोपी और मृतका की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और वह उसके घर आता-जाता रहता था। हिमानी विजय नगर, रोहतक में अकेली रहती थी। 27 फरवरी को वह उसके घर आया और किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। तभी उसने मोबाइल चार्जर केबल की मदद से उसकी हत्या कर दी।

#WATCH | Rohtak, Haryana: On the murder case of Congress worker Himani Narwal, Krishan Kumar Rao, ADGP/Rohtak Range says, “Accused Sachin, who runs a mobile shop in Jhajjar, has been arrested. The accused and the deceased had met through social media and he used to visit her… pic.twitter.com/U4dF21cMqf

— ANI (@ANI) March 3, 2025