नई दिल्ली। दिल्ली के ग़ाज़ीपुर इलाके में एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस घटना से बवाल मचा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गाजीपुर के लोगों ने सोमवार को अक्षरधाम-गाजियाबाद रोड पर गाड़ियां रोक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस घटना से लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी है।

इस घटना को लेकर विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन चाहता तो अब तक हमारे बच्चें के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया होता। रोहिंग्या से आए मुसलमान पैसे लेकर यहां बस गए हैं और अवैध कारोबार चला रहे हैं | उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हिंसा और खून-खराबा होगी। सड़के जाम रहेंगी।

#WATCH | Delhi: Family members of a murder victim hold protest on the Akshardham-Ghaziabad road. They are demanding the arrest of the accused.

Vineet Kumar, Additional DCP-I, East District said, “We received information that a man is injured. When we went to the hospital, we… pic.twitter.com/VvwbE3DT33

— ANI (@ANI) March 10, 2025