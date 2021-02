नई दिल्ली : दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या मामले ने सभी को हिला कर रख दिया है. रिंकू की हत्या के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. जिन्हें जानकर आस पास के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है. दरअसल, रिंकू अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान में काफी सक्रिय थे और अपने पडौस से चंदा जमा कर रहे थे. लेकिन, रिंकू के इस काम से इलाके के एक संप्रदाय के लोग परेशान थे. जिसके बाद परेशान 15-20 लोगों ने घर में घुसकर रिंकू शर्मा की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फरार हो गए. हालांकि, इस मामले के आरोपियों, मोहम्मद इस्लाम, दानिश नसीरुद्दीन, दिलशान और दिलशाद इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं इस मामले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. जिस इस्लाम ने रिंकू की बेरहमी से हत्या की है उस इस्लाम की उसकी पत्नी भी है. जिसकी जान बचाने के लिए रिंकू ने दो बार खून दिया था. बताया जा रहा है कि डेढ़ साल पहले मोहम्मद इस्लाम की पत्नी गर्भवती थी. उस दौरान हालत गंभीर होने पर इस्लाम की पत्नी को रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे खून की जरूरत थी. उस समय रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि दो बार खून दिया था.

रिंकू की हत्या के बाद परिजनों के साथ-साथ उन्य लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है. साथ ही इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. वहीं सोशल मीडिया पर भी रिंकू की हत्या की खबर ने जोर पकड़ लिया है. साथ ही ट्विटर पर यूजर्स रिंकू के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और #JusticeForRinkuSharma टॉप ट्रेंड हो रहा है.

These tears will haunt us forever. We want justice, @AmitShah Ji. Delhi’s CM will not do anything because Rinku Sharma was a Hindu. #JusticeForRinkuSharma pic.twitter.com/q1iXXhvCC5

I am not able to eat today . No hate against anyone , but till when we have to go through this injustice .

May Rinku and his family gets the justice . #JusticeForRinkuSharma

— Sumit (@sumitsaurabh) February 12, 2021