अयोध्या, Republic Day: बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है जहाँ, जिले के रानोपाली और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच रेलवे पुल के 6 हुक बोल्ट निकाल लिए गए थे. बीते दिन सुबह जब रेलवे कर्मचारी ने देखा, तो इसकी सूचना तुरंत आरपीएफ को दी. खबर है कि इस पल से पहले ट्रेन भी गुजर चुकी थी. ऐसे में इस तरह घटना को किसी साजिश या शरारत की आशंकाओं से जोड़कर देखा जा रहा है.

6 bolts were found missing in a railway bridge between Ayodhya & Acharya Narendradev Nagar in UP while patrolling by a key man on Sunday morning. We suspect that the bolts were removed on Saturday night. A detailed investigation is being done: Ashutosh Gangal, GM Northern Railway pic.twitter.com/SutlYhAbwN

