श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में अबतक कुल 11 शव बरामद किये गए हैं. गुरुवार रात हुए इस हादसे में इस सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था. जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. शुक्रवार को इस हादसे में कुल चार लोगों के घायल और 10 लोगों के मलबे में फंसे होने की सूचना मिली थी.

मालूम हो कि खराब मौसम के बावजूद घटना में फंसे लोगों को निकालने के लिए शनिवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. जहां शनिवार को राहत बचाव के दौरान नौ शव बरामद किये गए. पहला शव एक चट्टान के नीचे दबा था. जिसे मशीन के जरिए मलबे से बाहर निकाला गया. रामबन एसएसपी मोहिता शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों में से पांच पश्चिम बंगाल, एक असम, दो नेपाल और दो स्थानीय थे. वहीं इस पूरे हादसे के पीछे लापरवाही की आशंका जताई जा रही है.

यह हादसा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में खूनी नाला के पास हाईवे पर टी-3 की ऑडिट टनल पर हुआ था. रेस्क्यू के दौरान तीन लोगों को बचा भी लिया गया था. जहां शुक्रवार को पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटने से राहत बचाव अभिनयां में बाधा भी आई थी. इसलिए यह ऑपरेशन रोकना पड़ा था. मौसम में सुधार होने के बाद यह बचाव कार्य फिर चलाया गया था.

Ramban (J&K) rescue update | One more body has been recovered. A total of six bodies have been recovered so far and the process of recovering the body is going on.

