नई दिल्ली. Rajnath Singh inaugurate Rezang La war memorial-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के रेजांग ला में एक नव-पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, जिसे 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना को हराने वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सम्मान में बनाया गया था। युद्ध स्मारक का उद्घाटन रेजांग ला युद्ध की 59वीं वर्षगांठ पर किया जाएगा।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा, “पूर्वी लद्दाख सेक्टर में रेजांग ला युद्ध स्मारक छोटा था और अब इसका विस्तार किया गया है। यह अब पहले की तुलना में बहुत बड़ा होगा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर चिपकाया जाएगा।”

अब पर्यटकों सहित आम जनता को स्मारक और सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने की अनुमति होगी जो पौराणिक युद्ध को और लोकप्रिय बनाएगी।

Leaving New Delhi for Ladakh. I shall be visiting Rezang La to pay my tributes to those brave Indian soldiers who fought a heroic battle there in 1962 and dedicate to them, a revamped War Memorial. Looking forward to it.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 18, 2021