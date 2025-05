Sukhdev Singh Dhindsa: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा का 28 मई 2025 को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. लंबे समय से उम्र से संबंधित बीमारियों और फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे ढींढसा को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके निधन ने पंजाब की राजनीति में शोक की लहर दौड़ा दी है. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा ‘हमने धरती के एक महान सपूत को खो दिया है, जिन्होंने छह दशकों से अधिक समय तक पंजाब की सेवा की.’

ढींढसा का राजनीतिक सफर पंजाब की राजनीति में एक स्वर्णिम अध्याय रहा. 1972, 1977, 1980 और 1985 में विधायक चुने गए. उन्होंने परिवहन, खेल, पर्यटन और नागरिक उड्डयन जैसे विभागों में मंत्री के रूप में सेवा दी. 1998 से 2004 और 2010 से 2022 तक वे राज्यसभा सांसद रहे. 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे. 2019 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने यह सम्मान लौटा दिया.

My profound and heartfelt condolences over the sad demise of Sardar Sukhdev Singh Dhindsa Sahab. We have lost a great son of the soil who served Punjab for over six decades.

