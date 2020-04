नई दिल्ली. कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की 3 मई को अवधि पूरी होने से पहले ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. यानी 3 मई के बाद भी पंजाब में लोगों पर पाबंदियां जारी रहेंगी.

हालांकि, जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन चार घंटे का समय भी दिया जाएगा. यह समय सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे तक दिया जाएगा. इस बीच लोग अपनी जरूरत की चीजों की खरीदारी के लिए बाहर निकल सकते हैं.

गौरतलब है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार का लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद आया है. सूत्रों की मानें तो बैठक में भी अधिकतर राज्यों के सीएम लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में थे.

#WATCH Lockdown will be lifted from 7 am to 11 am every day; during this time people can come out of their houses and shops will be opening. Also, we have decided to extend the curfew in the state by two more weeks: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh. #COVID19 pic.twitter.com/tHTaE22NYB

— ANI (@ANI) April 29, 2020