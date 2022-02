पंजाब, पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections 2022) को लेकर तयारी जोरों पर है ऐसे में खबर है कि एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई है. इस बार चंडीगढ़ के डीएसपी (DSP) दिलशेर सिंह चंदेल ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है. इससे अब निश्चित रूप से सिद्धू की मुश्किलें बढ़ने वाली है.

Chandigarh DSP Dilsher Singh Chandel files criminal defamation plea against Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu in court of Chief Judicial Magistrate, saying the politician had failed to tender unconditional apology for his comments against police during a rally in 2021

