नई दिल्ली. प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार, जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया, का शनिवार शाम को यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी विधायक एस.आर. पुनीत की बड़ी बेटी विश्वनाथ, जो अमेरिका में रहती है, दोपहर तक नई दिल्ली पहुंच जाएगी और उसे बेंगलुरु लाने की व्यवस्था की जा रही है। उनके पहुंचने के बाद, तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जुलूस में कांतीरवा स्टेडियम ले जाया जाएगा।

कन्नड़ फिल्म के दिग्गज डॉक्टर राजकुमार के बेटे पुनीत का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके प्रशंसकों के अंतिम सम्मान के लिए कांतीरवा स्टेडियम में रखा गया है। इस बीच, अपने प्रिय नायक को खोने में असमर्थ, 22 वर्षीय राहुल गादिवाडारा ने शुक्रवार को बेलगावी जिले के अथानी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

The last rites of #PuneethRajkumar will be performed today evening at Kanteerva Studio.Daughter to reach directly to creamtion place. All Security arrangements are being done.

Fans throngs at Kanteerva stadium ( 29/10/21) to pay last respect to #PowerStar.#ripPuneetRajkumar pic.twitter.com/j5I3oNj869

— T Raghavan (@NewsRaghav) October 30, 2021