नई दिल्ली. एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के तीन महीने बाद, दिल्ली पुलिस ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के चचेरे भाई और बिहार के समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में बलात्कार, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने से संबंधित आईपीसी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इस बीच, राज ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है।

I heard both sides in Jan but I'm not investigating authority to take any decision. I suggested, they should go to police &report the incident & let the matter be probed. I'm still in favour of bringing accused to justice: LJP leader Chirag Paswan on FIR against LJP MP Prince Raj pic.twitter.com/FpPkKodn9R

