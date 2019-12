नई दिल्ली. Prashant Kishor Work With AAP: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है. प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगले साल 2020 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए काम करेंगे. प्रशांत किशोर ने 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए काम किया था, जिसमें पार्टी को जीत मिली और जगनमोहन रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने. हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था.

प्रशांत किशोर की आप के साथ काम करने की जानकारी शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है. उन्होंने ट्वीट किया कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) हमारे साथ आ रही है. आपका स्वागत है.

आपको बता दें कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आई-पैक प्रशांत किशोर की ऐजेंसी है. यह ऐजेंसी विभिन्न पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाती है. प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं. ऐसे में प्रशांत किशोर का आप के लिए काम करना अच्छा माना जा रहा है. प्रशांत फिलहाल अभी जनता दल युनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जदयू के नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने पर उन्होंने खुलकर विरोध किया है.

Happy to share that @indianpac is coming on-board with us. Welcome aboard!

प्रशांत किशोर वह शख्स हैं, जिन्होंने जब जिस पार्टी का साथ दिया, तब-तब उस पार्टी ने जीत का स्वाद चखा ही है. साल 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के पीछे प्रशांत किशोर ही थे. प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया, जिसके बाद नतीजतन भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी. इसके बाद प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतिशि कुमार के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाया और नीतिश कुमार सीएम बने.

After Punjab results, we acknowledged you as the toughest opponent that we have ever faced. Happy to join forces now with @ArvindKejriwal and @AamAadmiParty. https://t.co/5Rcz4ie6Xs

