लखनऊ. Police stopped Priyanka Gandhi’-लखनऊ से आगरा जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को पुलिस ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर रोक दिया. कांग्रेस नेता आगरा जाना चाहते थे। हालांकि, पुलिस ने सड़क जाम कर दी और उनके काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए 8 नवंबर तक लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है। यह धारा मजिस्ट्रेट को चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देती है।

प्रियंका के काफिले के रुकते ही सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया।”वे कहते हैं कि मैं आगरा नहीं जा सकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ वे मुझे रोकते हैं। क्या मुझे रेस्तरां में बैठना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि यह उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कौन सी बड़ी बात है?” प्रियंका ने पूछा।

#WATCH | Lucknow: Congress' Priyanka Gandhi Vadra & her convoy stopped by Police on their way to Agra. Police say, "You don't have permission, we can't allow you"

She was going to meet family of a sanitation worker who was nabbed in connection with a theft&died in Police custody pic.twitter.com/N3s0QAU8n6

— ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021