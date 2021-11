नई दिल्ली.PMAY-G प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की पहली किस्त हस्तांतरित की। प्रधान मंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम राज्य के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

At 1 PM today, the first instalment of Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) would be given to 1.47 lakh beneficiaries of Tripura. This will give a big impetus towards empowering the people of the state. https://t.co/YCQSDZL4od

