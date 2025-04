वाराणसी में जिस लड़की का 23 लड़कों ने किया बलात्कार, उसके बारे में एयरपोर्ट पर ही कमिश्नर से पूछने लगे मोदी, अफसरों के फूले हाथ-पांव

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर वाराणसी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पहुँचते ही प्रधानमंत्री ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से जिस लड़की का 23 लड़कों ने गैंगरेप किया था, उसके बारे में पूछ लिया। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली और कहा कि सभी दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे घटना फिर से नहीं होनी चाहिए।

Immediately upon landing in Varanasi, Prime Minister Narendra Modi received a detailed briefing from the Police Commissioner, Divisional Commissioner, and District Magistrate of Varanasi regarding the recent criminal rape incident in the city. He instructed them to take the… pic.twitter.com/85V2wSkfDw

