नई दिल्ली। पंजाब में खेल दुनिया को शर्मसार कर देने वाली एक घटना हुई। पंचाब के बठिंडा में इंटर- यूनिवर्सिटी मैच के दौरान पंजाब और तमिलनाडू के खिलाड़ी खेलते खेलते आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि खिलाड़ियों ने कुर्सियां फेंक दी और जमकर एक-दूसर को लात घूंसे मारे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मैच रेफरी के एक फैसले से खिलाड़ियों के नाखुश होने के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ।

मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी, पेरियार यूनिवर्सिटी, अलगप्पा यूनिवर्सिटी और भारथिअर यूनिवर्सिटी की महिला खिलाड़ी नॉर्थ जोन इंटर-यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी कबड्डी (महिला) चैंपियनशिप 2024-25 में हिस्सा लेने के लिए पंजाब में थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विवाद मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के खिलाफ ‘फाउल अटैक’ की वजह से हुआ। कबड्डी मैच के रेफरी ने मदर टेरेसा टीम के एक सदस्य पर हमला किया। इसके बाद दोनों टीमों ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में खिलाड़ियों को कुछ लोगों से भिड़ते देखा जा सकता है। वीडियो से यह साफ नहीं हो पाया है कि वे अधिकारी थे या दर्शक। दोनों तरफ से कुर्सियां ​​भी फेंकी गईं। झगड़े की फुटेज में कुर्सियाँ फेंकी गईं और तमिलनाडु विश्वविद्यालय की टीमों की महिलाओं पर हमला किया गया।

It is shocking that Tamil Nadu women players who went to play Kabaddi in Punjab were attacked. The attack took place during a Kabadi match between Punjab and Tamil Nadu. I urge the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann ji to take appropriate enquiry and action on attackers.… pic.twitter.com/vIZrG0EsVn

— Devakumaar (@DevakumaarOffcl) January 24, 2025