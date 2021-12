नई दिल्ली. Parliament Winter Session-केंद्र ने चार विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा, जिनके सदस्यों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, उन्हें आज 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे संसद में बैठक के लिए बुलाया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई (एम), सीपीआई और शिवसेना के उन नेताओं को पत्र लिखा है जिनके सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने उनके फ्लोर लीडर्स को भी फोन पर फोन किया।

उन्होंने एएनआई के हवाले से कहा शिवसेना सांसद संजय राउत ने जोशी का फोन आने की पुष्टि की। “प्रल्हाद जोशी ने मुझे चार राजनीतिक दलों – कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई (एम) और सीपीआई के नेताओं के साथ बैठक के लिए बुलाया, जिनके राज्यसभा सांसद निलंबित हैं, आज सुबह 10 बजे संसद पुस्तकालय भवन में,” ।

विपक्ष के सूत्रों के अनुसार, वे सरकार के निमंत्रण पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सुबह 9:45 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में एक बैठक में भाग लेंगे।

हालांकि, विपक्ष ने दावा किया कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि 12 सांसदों का निलंबन वापस नहीं ले लिया जाता। जब तक सभी विपक्षी दलों को नहीं बुलाया जाता है, तब तक उनके सोमवार को सरकार के साथ बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है।

टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने ट्विटर पर लिखा: “सोमवार की सुबह एक सरकार से स्टंट। जो नहीं चाहता कि संसद काम करे। सरकार 4 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाती है जिनके 12 आरएस सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है। सरकार अन्य 10 विपक्षी दलों को छोड़ देती है असफल स्टंट। सभी विपक्ष स्पष्ट: पहले मनमाना निलंबन रद्द करें,”

Monday morning STUNT from a Govt. who do not want #Parliament to function.

Govt calls leaders of the 4 Oppn parties whose 12 RS MPs have been arbitrarily suspended.

Govt leaves other 10 Oppn parties out.

Failed stunt.

ALL OPPN clear : first revoke arbitrary suspension

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) December 19, 2021