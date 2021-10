नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी (Pakistani Terrorist Arrested) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मोहम्मद असरफ उर्फ ​​अली के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वह फर्जी आईडी के साथ रह रहा था। उसके पास से एक एके-47 राइफल, एक अतिरिक्त मैगजीन और 60 राउंड, एक हथगोला, दो राउंड सहित दो पिस्टल बरामद किए गए।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य प्रावधानों के प्रासंगिक प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। उसके वर्तमान पते पर तलाशी ली जा रही है।

Delhi Police Special Cell arrests a terrorist of Pakistani nationality from Ramesh Park, Laxmi Nagar. He was living with a fake ID of an Indian national. One AK-47 assault rifle with one extra magazine and 60 rounds, one hand grenade, 2 sophisticated pistols with 50 rounds seized

