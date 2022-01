नॉएडा, Online food Delivery: देश में कोरोना की बढ़ती लहर के बीच नॉएडा से एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है, दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले कौस्तव कुमार सिन्हा और रिशा शर्मा कोरोना संक्रमित होने के चलते ऑनलाइन खाना मंगवा रहे थे, जिस दौरान उनके खाने में छिपकली निकली. हैरानी वाली बात तो ये है कि इसकी शिकायत करने पर जोमैटो और रेस्तरां दोनों ने ही अपनी गलती मानने से साफ़ इनकार कर दिया.

नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले कौस्तव कुमार सिन्हा और रिशा शर्मा कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे. इस दौरान अकेले रहने के चलते दंपति के सामने ऑनलाइन खाना मंगवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. बीमारी के हाल में दोनों जोमैटो से ही खाना मंगवा रहे थे, इसी क्रम में 14 जनवरी को जब दोनों ने जोमैटो के जरिए पंजाबी रसोई से खाना ऑर्डर किया,जो उनपर ही भारी पड़ गया. खाना खाने के दौरान रिशा की नजर ग्रेवी में पड़ी एक अजीब-ओ-गरीब चीज़ पर पड़ी, देखने पर पता चला की खाने में छिपकली पड़ी हुई थी. इस बारे में रेस्तरां में शिकायत करने पर उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला.

@zomato @zomatocare shocked now to find a dead lizard in the food we ordered from "Punjabi Rasoi" restaurant at Greater Noida West. Now we all are purposely throwing up. On top of covid this was so absurd experience. @zomato are you really parterning with anyone? pic.twitter.com/Zr1Xfy01Aa

— Kaustav Kumar Sinha (@kaustav2277) January 14, 2022