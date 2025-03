गुवाहाटी: असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एकल पिताओं को भी चाइल्ड केयर लीव (CCL) देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए इस नए नियम की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “जीवन अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है और कई बार एक पुरुष अपने बच्चे की देखभाल करने वाला इकलौता अभिभावक बन जाता है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सहायता के लिए हमने एकल पिताओं को भी चाइल्ड केयर लीव देने का फैसला किया है।”

