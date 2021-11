जम्मू में बुधवार से रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में कोरोना केसेज बढ़ रहे हैं प्रतिबंधों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिलाधिकारी अंशुल गर्ग ने मंगलवार को ये जानकारी दी

उपायुक्त ने एक ट्वीट में कहा, “जम्मू में बढ़ती सकारात्मकता दर को देखते हुए, डीडीएमए ने 17 नवंबर (बुधवार) से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया है।”

In view of increasing Positivity Rate in #Jammu, DDMA imposes Night Curfew from 10pm to 6am from 17th Nov (Wednesday) onwards.

All are advised to follow COVID SOPs and get fully vaccinated.@diprjk pic.twitter.com/AYgGhp2EI9

