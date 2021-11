नई दिल्ली. Sameer Khan sent legal notice to Devendra Fadnavis- राकांपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को ‘मानहानिकारक और झूठे आरोपों’ के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। खान ने फडणवीस के बयान के कारण ‘मानसिक प्रताड़ना, पीड़ा और आर्थिक नुकसान’ के लिए 5 करोड़ रुपये की भी मांग की है।

मलिक ने कानूनी नोटिस की एक प्रति के साथ अपनी बेटी नीलोफर मलिक खान के एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया। नोटिस में कहा गया है कि फडणवीस ने समीर खान पर ड्रग्स रखने का आरोप लगाया, जबकि मामले की जांच अभी जारी है.

“नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्र आपके द्वारा लगाए गए एक भी आरोप का समर्थन नहीं करता है। 14/01/2021 के पंचनामा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घर की तलाशी ली गई थी और मेरे मुवक्किल के घर या उसके तहत कोई भी प्रतिबंधित / संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला था। लेकिन आपने किस स्रोत से ऐसी झूठी, तुच्छ और आधारहीन रिपोर्ट प्राप्त की, यह आपको बेहतर पता है, “मानहानि के कानूनी नोटिस में कहा गया है।

False accusations ruin lives. Before one accuses or condemns they must know what they are talking about. This defamation notice is for the false claims & statements which Mr. @Dev_Fadnavis has put on my family. We will not back down. pic.twitter.com/xsQYcgDhMb

