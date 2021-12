नई दिल्ली. Nagaland रविवार को पुलिस ने कहा कि नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 11 नागरिकों की मौत हो गई, पुलिस ने कहा कि यह जांच कर रहा है कि क्या घटना गलत पहचान का मामला था।

घटना शनिवार शाम को ओटिंग और तिरु गांवों के बीच हुई जब पीड़ित एक पिकअप ट्रक में कोयला खदान से घर लौट रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे कोयला खदान में दिहाड़ी मजदूर थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतकों की सही संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य ने पड़ोसी राज्य असम के अस्पतालों में दम तोड़ दिया।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने घटना की उच्च स्तरीय जांच का वादा किया और समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित संगठन एनएससीएन (के) के युंग आंग गुट के उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद इलाके में अभियान चला रहे सैन्य कर्मियों ने वाहन पर कथित तौर पर गोलीबारी की। अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या घटना गलत पहचान का मामला है।

The unfortunate incident leading to killing of civilians at Oting, Mon is highly condemnable.Condolences to the bereaved families & speedy recovery of those injured. High level SIT will investigate & justice delivered as per the law of the land.Appeal for peace from all sections

