प्रयागराज। महाकुंभ मेले का आज 41वां दिन है। अब सिर्फ 4 दिनों में महाकुंभ खत्म हो जाएगा। आखिरी वीकेंड होने पर फिर से भीड़ बढ़ गई है। मेला क्षेत्र के बाहर में भारी जाम लगा हुआ है। आधे घंटा का रास्ता लोग 4 घंटे में तय कर पा रहे हैं। शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिवेणी संगम पहुंचे। उनके साथ CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों ने साथ में संगम में डुबकी लगाई। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी संगम में स्नान किया। उन्होंने डुबकी लगाने के बाद कहा कि यहाँ आकर अलग अनुभूति हुई है। यह अलग अनुभव है। यह आस्था का महाकुंभ है।

#WATCH | Union Minister and BJP national president JP Nadda, UP CM Yogi Adityanath take a holy dip at Triveni Sangam in Prayagraj, Uttar Pradesh pic.twitter.com/1tltNiMAhU

— ANI (@ANI) February 22, 2025