पटना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे। वो पटना स्थित सदाकत आश्रम में जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तभी बाहर कार्यकर्ताओं में मार हो गई। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान कार्यकर्ता आपस में तू-तू-मैं-मैं करने लगे। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज होकर बैठक से निकल गए तो उनके साथ उनका समर्थक रवि रंजन भी जाने लगा। तभी कांग्रेस यूथ से जुड़े असद व पूर्व विधायक टुन्ना ने मारपीट कर दी।

जानकारी के मुताबिक़ असद और पूर्व विधायक टुन्ना ने रवि रंजन को दौड़ा दिया। उसे पटक कर मारा और लात-घूंसे की बरसात कर दी। अखिलेश सिंह ने बीच-बचाव करके सबको अलग कराया। बाहर हंगामा होते देखकर राहुल गांधी ने अपनी बैठक 20 मिनट में खत्म कर दी और चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मारपीट के बाद कार्यकर्ता रवि रंजन ने आरोप लगाया है कि वो भूमिहार है, इसके लिए उन्हें पीटा गया है।

#WATCH | Bihar: A ruckus ensued at Sadaqat Ashram, the Bihar Congress office, in Patna. Lok Sabha LoP Rahul Gandhi has arrived here for a party function.

Party workers chased away a man, calling him ‘chor’ (thief) and ‘pocketmaar’ (pickpocket). The man claims to be a worker of… pic.twitter.com/DcC1FGQN5z

— ANI (@ANI) April 7, 2025