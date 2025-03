लखनऊ। यूपी के मुरादाबाद से एक नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए बर्बरतापूर्ण रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रेप केस का मुख्य आरोपी सलमान कई हिंदू बच्चियों को फंसाकर उसके साथ संबंध बना चुका है। इतना ही नहीं उसने सबको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस FIR में दर्ज इस खुलासे से हड़कंप मच गया है।

दरअसल जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसका कहना है कि सलमान को इसके बदले ने पैसे मिलते हैं। बता दें कि युवकों ने मिलकर 14 साल की लड़की का अपहरण किया और फिर उसके साथ 2 महीने तक रेप करते रहे। इतना ही नहीं मुस्लिमों ने उसके हाथ पर बने ॐ के चिन्ह को मिटाने के लिए एसिड डाल दिया। पीड़िता कुछ खाने के लिए मांगती थी तो उसे जबरदस्ती बीफ खिलाते थे।

This is sensational: The Islamists who rap*d a minor Hindu Dalit girl have revealed that they get paid for such acts of jihad.

They also admitted that they and their associates have trapped multiple Hindu girls and converted them to Islam. https://t.co/gNaBwvLH72 pic.twitter.com/nLLMIS100a

— Mr Sinha (@MrSinha_) March 7, 2025