नई दिल्ली। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाज़िया इलाही खान ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वो प्रयागराज जा रही थीं तो कुछ मुस्लिम युवकों ने उनके गाड़ी को घेर लिया और उनपर हमला कर दिया। नाजिया ने ये भी कहा है कि उनके साथ दो अन्य लड़कियां थी, जिसमें से एक का सिर फट गया है। नाजिया ने सोशल मीडिया पर इसके संबंध में एक वीडियो भी पोस्ट की है।

नाजिया ने वीडियो सीएम योगी से गुजारिश की है कि रास्ते में शांतिप्रिय समुदाय के लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी मदद कीजिए। वो कहती हैं कि दिल्ली में मीटिंग के बाद वो प्रयागराज के लिए निकली तभी कुछ मुस्लिम युवकों ने मेरा पीछा किया। उनके साथ यूट्यूबर प्रिया चतुर्वेदी भी थीं। एटा से पीछा करते हुए इन मुल्लों ने हमारी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट कर दिया। प्रिया का सिर फट गया है। मेरे हाथ में चोट आई है। मुझे नहीं पता प्रिया बचेगी की नहीं। मैं उन मुल्लों के निशाने पर थी।

On the way to kumbh I have been targeted by peaceful community 🙏

Help me @myogioffice pic.twitter.com/ZP1cBKWBCZ

