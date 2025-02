प्रयागराज। गौतम अडानी के बाद अरबपति मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। मुकेश के साथ उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी, दोनों बेटा-बहू भी डुबकी लगाने पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी के परिवार के साथ 30 अन्य लोग भी आये हुए हैं। सभी दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 12 जनवरी को माघ महीना पूरा होने वाला है। अंबानी परिवार इससे पहले ही स्नान करना चाहता है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Reliance Industries chairman Mukesh Ambani along with his family attends #MahaKumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/TqEyUdkWRI

— ANI (@ANI) February 11, 2025