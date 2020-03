भोपाल. मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद संकट में आई कांग्रेस सरकार आखिरकार गिर गई. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को आज यानी शुक्रवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया था. उससे पहले ही कमलनाथ ने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी दे दी.

सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे शाम को राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर के खुद जीत जाएगी. लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि बेंगलुरु में बंधक बनाए गए विधायकों के पीछे का सच इस देश की जनता देख सकती है. कमलनाथ ने आगे कहा कि सच बाहर आएगा और लोग उन्हें (भाजपा) को नहीं छोड़ेंगे.

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: I have decided to tender my resignation to the Governor today. pic.twitter.com/jgaRf6F0K2

