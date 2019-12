लखनऊ. देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध हो रहा है. इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बयान दिया है. सीएए (CAA) को लेकर मायावती ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से इस असंवैधानिक कानून को वापस लेने की मांग करती हूं, अन्यथा भविष्य में इसके परिणाम गलत हो सकते हैं. सरकार को आपातकाल जैसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए जैसे कांग्रेस ने पहले किए थे.

इसके साथ ही मायावती ने कहा- बसपा के संसदीय दल ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है. हमारी पार्टी यूपी विधानसभा में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर आवाज उठाएगी.

मायावती का विरोध इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में उनका मुस्लिम वोट अधिक है और अधिकतर मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं. शायद यही वजह है कि मयावती को अपना वोट बैंक याद आ गया क्योंकि अगर वह इसके खिलाफ विरोध नहीं करतती हैं तो उनका वोट बैंक खत्म हो सकता है. अमरोहा से बीएसएपी सांसद दानिश अली भी मायावती के लिए मुस्लिम वोट के लिए मुख्य चेहरा हैं और इसके साथ ही वह लोकसभा में बसपा दल के नेता भी हैं.

हालांकि मायावाती की पार्टी ने पहले से इसका विरोध किया है. मायावती ने CAA को लेकर पहले ही कहा था कि बी.एस.पी. का पुनः यह कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पूर्णतः विभाजनकारी व असंवैधानिक है. इसकी वजह से ही बी.एस.पी. ने लोकसभा में इसके विरोध में अपना मत दिया है और राज्यसभा में भी बी.एस.पी. का यही स्टैण्ड रहेगा.

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati: BSP's parliamentary party has also sought time to meet the President. Our party will also raise our voices in the UP assembly, against #CitizenshipAmendmentAct, & crimes against women. https://t.co/MOCpUeQCv8

— ANI UP (@ANINewsUP) December 17, 2019