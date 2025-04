कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता में वक्फ कानून को लेकर बड़ा सम्मलेन किया है। इसमें राज्यभर के इमामों, मौलवियों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। नेताजी इंडोर स्टेडियम में मीटिंग के दौरान ममता ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा हमला किया। साथ में मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए अपना खून तक देंगी।

#WATCH | Kolkata: West Bengal CM Mamata Banerjee says, “We believe in Sarva Dharma Samabhava. I believe in Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda… I request you to control if someone wants to create unrest in Bengal by getting agitated by BJP’s statement…” pic.twitter.com/vOlmC2CkSJ

— ANI (@ANI) April 16, 2025