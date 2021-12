मुंबई. भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष की कमान टीएमसी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभालने की तैयारी कर रही हैं. इसी क्रम में वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलीं और उनकी मौजूदगी में कहा कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता ज़रूरी है. उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर करारा वार (Mamata Banerjee targets Rahul Gandhi) किया.

Pleased to meet Hon'ble CM of West Bengal Smt @MamataOfficial at my Mumbai residence. We Discussed various issues. We agreed upon the need to strengthen the collective efforts and commitment towards safeguarding democratic values and ensuring the betterment of our people. pic.twitter.com/ryrVH2hD6N

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) December 1, 2021