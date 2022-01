नई दिल्ली, Mahindra On Misbehavior With Farmer हाल ही में कर्नाटक से एक किसान का वीडियो वायरल हो रहा था. वीडियो में किसान के साथ महिंद्रा के शोरूम में बड़सालूकी हो रही है. इस वीडियो पर महिंद्रा ग्रुप्स के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने नाराज़गी जताई है.

पिछले दिनों महिंद्रा के शोरूम में एसयूवी लेने पहुंचे एक किसान के साथ बदसलूकी की गयी. मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था. मामला इतना बढ़ गया की इसपर खुद महिंद्रा ग्रुप के चैरपरमैन आनंद महिंद्रा को सोशल मीडिया पर आकर जवाब देना पड़ा. आनंद महिंद्रा को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मामले में जवाब देना पड़ा. आइये बताते हैं की आखिर ये पूरा मामला है क्या.

यह पूरा मामला कर्नाटक का है. जहां कैम्पेगौड़ा नाम का एक किसान एसयूवी के शोरूम में अपनी पसंद की गाडी लेने पहुंचा. कैम्पेगौड़ा के पहनावे को देख कर शोरूम का मैनेजर उन्हें जज करने लगा. उनके पुराने हाल पर मैनेजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और किसान के साथ गलत व्यवहार किया. सेल्समैन का कहना था, कि 10 लाख तो दूर की बात तुम्हारी (कैम्पेगौड़ा के) जेब में 10 रूपए भी मुश्किल से मिलेंगे.

शोरूम के सेल्समेन के इस व्यवहार पर किसान ने उनसे बोला कि अगर वह कैश लेकर आते हैं तो क्या गाड़ी की डिलीवरी आज हो सकती है. जिसपर सेल्स एक्सेक्यूटिव ने हामी भरी और किसान 30 मिनट के अंदर कॅश लेकर आ गया.

The Core Purpose of @MahindraRise is to enable our communities & all stakeholders to Rise.And a key Core Value is to uphold the Dignity of the Individual. Any aberration from this philosophy will be addressed with great urgency. https://t.co/m3jeCNlV3w

