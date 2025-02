पुणे: दीदी कहकर पहले की मीठी-मीठी बातें, फिर रास्ता बताने के बहाने 26 साल की युवती संग किया दुष्कर्म, आरोपी फरार

मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड पर खड़ी एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में 26 वर्षीय के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस ने 8 टीमें गठित की हैं। जानकरी के अनुसार, आरोपी की पहचान दत्ता गाडे के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ चोरी और चेन स्नैचिंग के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन कैसी हुई ये घटना और क्या है पूरा मामला आइए जानते है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता पुणे में काम करती है और करीब शाम के साढ़े पांच और साढ़े 6 के दौरान वे अपने गांव फलटण जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची थी। इसी दौरान दत्ता गाडे नाम के व्यक्ति ने दीदी कहकर युवती से बातचीत शुरू की, जिसके बाद उससे पूछा आपको कहा जाना है. देखते ही देखते युवती आरोपी की बातों में फंसती चली गई। इस दौरान आरोपी बस का सही स्थान बताने के बहाने उसे एक खड़ी बस तक ले गया। आरोपी ने भरोसा जीतते हुए कहा कि बस दूसरी जगह खड़ी है और उसे वहीं से मिलेगी।

#WATCH | Pune, Maharashtra | Zone 2, DCP Smarthana Patil says, “A working woman was waiting for the bus to go back to her home…A man came and said that the bus to your place has been parked somewhere else and took the woman near the parked bus…Then, the man raped the… https://t.co/D80Z6vz5n6 pic.twitter.com/yme7CRTSCs

— ANI (@ANI) February 26, 2025