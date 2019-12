मुंबई. महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में एनसीपी के 14, शिवसेना के 12 और कांग्रेस के 10 विधायको ने मंत्री पद की शपथ ली है. अजीत पवार को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया. सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी पिता की सरकार में मंत्रालय संभालेंगे. 26 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जिस दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 6 विधायक भी मुख्यमंत्री की कैबिनेट में शामिल हुए.

कांग्रेस से पूर्व सीएम अशोक चाह्वाण कैबिनेट, एनसीपी के दिलीप वल्से पाटिल कैबिनेट, धनंजय मुंडे कैबिनेट, एनसीपी के अनिल देशमुख कैबिनेट, कांग्रेस के विजय वडेट्टिवार कैबिनेट, कांग्रेस के अमित देशमुख कैबिनेट, एनसीपी के हसन कैबिनेट, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ कैबिनेट, एनसीपी के राजेंद्र शिंगणें कैबिनेट, एनसीपी के नवाब मलिक ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है.

इसके साथ ही एनसीपी के राजेश टोपे, कांग्रेस के केदार सुनील छत्रपाल, शिवसेना के संजय राठौड़, शिवसेना के गुलाब राव पाटिल, शिवसेना के भूसे दादाजी, एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना के संदीपन भुमरे, एनसीपी के बालासाहेब पाटिल, कांग्रेस के यशोमति ठाकुर, शिवसेना के अनिल परब, शिवसेना के उदय सामंत, कांग्रेस के केसी पाडवी, निर्दलीय विधायक शंकर राव गडाख, कांग्रेस के असलम शेख को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है.

Ajit Pawar takes oath as minister in Maharashtra Government, he will be the Deputy Chief Minister of the state pic.twitter.com/whPnlkkFr9

— ANI (@ANI) December 30, 2019