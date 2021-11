मुबंई. लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द ‘बदलाव’ देखने को मिलेगा। राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर, उन्होंने कथित तौर पर कहा, “महाराष्ट्र में बहुत जल्द बदलाव देखा जाएगा। बदलाव मार्च तक देखा जाएगा। सरकार बनाने या सरकार तोड़ने के लिए, कुछ चीजों को गुप्त रखना होगा।”

समाचार एजेंसी को उन्होंने कहा, “उद्धव ठाकरे अस्वस्थ हैं, इसलिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने हमसे कहा है कि अब उनके बारे में बात न करें। लेकिन महाराष्ट्र में त्रि-पक्षीय महा विकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं रहेगी। ।” दो हफ्ते पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में एक सफल सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी करवाई थी।

#WATCH | "Change will be seen in Maharashtra very soon. The change will be seen by March. To form a government, to break a govt, some things have to be kept secret," Union Minister Narayan Rane in Jaipur (25.11) pic.twitter.com/GAlDtDr1xO

— ANI (@ANI) November 26, 2021