फालतू है महाकुंभ! नई दिल्ली रेलवे हादसे पर बोलते हुए फिसल गई लालू यादव की जुबान, देखें VIDEO

नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। इस मामले पर सियासत गरमा गई है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भगदड़ मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह रेलवे की कुव्यवस्था है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुंभ का कोई मतलब नहीं है। कुंभ फालतू है। आपको बता दें फिलहाल रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।

#WATCH | Stampede at New Delhi Railway Station | Patna, Bihar: Former Union Railway Minister and RJD Chief Lalu Prasad Yadav says, “The incident is very unfortunate and I offer my condolences to the victims. This is a mismanagement by the Railway that led to the loss of so many… pic.twitter.com/83icLBvtSm

