उत्तरकाशी की तरह तेलंगाना में ढहा टनल का एक हिस्सा, 30 मजदूरों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। तेलंगाना में श्रीशैलम बांध के पीछे स्थित सुरंग का एक हिस्सा ढह गया. सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से कम से कम 30 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। यह नगरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर के निर्माणाधीन खंड पर स्थित है कंपनी ने जांच के लिए टीम को अंदर भेजा है। इस घटना पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से दुर्घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरंग के 14 किलोमीटर अंदर बाई ओर स्थित छत तीन मीटर तक ढह गई है। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। बचाव दल ने सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास शुरू कर दिया हैं।

सुरंग ढहने की घटना पर सीएमओ ने कहा, “सुरंग ढहने और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया। उन्होंने जिला कलेक्टर, एसपी, अग्निशमन विभाग, हाइड्रो और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत उपाय प्रदान करने का आदेश दिया।”

Nagarkurnool, Telangana | CM Revanth Reddy expressed condolences over a mishap at the SLBC tunnel. CM alerted the officials soon after receiving information about the collapse of the roof at the tunnel and that some people were injured in the incident. The CM ordered District…

