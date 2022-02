नई दिल्ली: End of Musical Era स्वरों की मलिका लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 मिनट पर निधन हो गया. लता जी पिछले एक महीने से कोरोना से जंग लड़ रही थी लेकिन इस जंग में वो असफल रह गईं और संगीत जगत को हमशा के लिए अलविदा कह गईं. लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को दोपहर 12:30 के बाद उनके घर ले जाया जाएगा.

लता दीदी का आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सस्कार किया जाता है.

केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का निर्णय लिया है. उनके सम्मान के लिए आज से राष्ट्रीय ध्वज दो दिनों तक झुका रहेगा.

लता मंगेशकर के निधन पर आज पूरे देश में शोक में है . राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्ववीट कर उनके निधन पर शोक जताया. उनके साथ संगीत और बॉलिवुड से जुड़ी सभी सेलेब्स शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है. राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए दुखदाई है, जैसे की दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए है.

I consider it my honour that I have always received immense affection from Lata Didi. My interactions with her will remain unforgettable. I grieve with my fellow Indians on the passing away of Lata Didi. Spoke to her family and expressed condolences. Om Shanti.

पीएम मोदी ने ट्ववीट में लिखा कि मेरा दुःख शब्दों से परे है. दयालु और ख्याल रखने वाली स्वरों को देवी लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं. वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है. आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी.

I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022