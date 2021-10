नई दिल्ली. Lalu Prasad is back-राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हिरासत और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण दो चुनावों से चूकने के बाद वह “लोगों के प्यार” के कारण वापस आने में कामयाब रहे हैं।

एएनआई से बात करते हुए, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा: “मैं अस्वस्थ था और हिरासत में था जिसके कारण मैं दो चुनाव चूक गया, लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं और मैं लोगों के प्यार के कारण वापस आने में कामयाब रहा हूं।” नेता ने कहा कि 27 अक्टूबर को वह कुशेश्वर अस्थान और तारापुर की उपचुनाव सीटों पर जनता को संबोधित करेंगे।

कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोलते हुए, लालू प्रसाद ने कहा: “एक गठबंधन समान विचारधारा वाले लोगों और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ बनता है। राज्य स्तर पर भी, हमने कांग्रेस, वाम और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया।

Nitish Kumar has been eulogised …PM Modi, BJP would know… Everyone was sloganeering "A PM should be like Nitish"… He was being touted as PM material…such arrogance and greed…: RJD chief Lalu Yadav pic.twitter.com/1TaAHK5sH6

कांग्रेस पर राजद प्रमुख लालू यादव कहते हैं, “… मुख्य भूमिका कांग्रेस की होनी चाहिए। क्या हमसे ज्यादा किसी ने कांग्रेस की मदद की है… यह एक पुरानी पार्टी है, एक अखिल भारतीय पार्टी है, हम अभी भी उन्हें ऐसा मानते हैं।”

राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि “नीतीश कुमार की प्रशंसा की गई है … पीएम मोदी, भाजपा को पता होगा … हर कोई ‘एक पीएम नीतीश जैसा होना चाहिए’ के ​​नारे लगा रहा था … उन्हें पीएम सामग्री के रूप में बताया जा रहा था … ऐसा अहंकार और लालच।”

#WATCH | "…Prime role should be that of Congress. Has anyone helped Congress more than us… It's an old party, an all-India party, we still consider them so..," says RJD chief Lalu Yadav on Congress pic.twitter.com/OxTk7KGh1X

