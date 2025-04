Fire In Prayagraj Mahakumbh Tent House: प्रयागराज महाकुंभ में तंबुओं का शहर बसाने वाले लल्लूजी के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना सुबह 7 बजे संगम क्षेत्र में हुई है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गोदाम में रखा हुआ सिलेंडर भी फट गए। आग की भयानक लपटें 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही है। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं लेकिन सेना तक को बुलाना पड़ गया।

दमकल कर्मियों को आग बुझाने में पसीने छूट गए। आग की तपिश इतनी ज्यादा है फायर ब्रिगेड कर्मियों के शरीर पर छाले पड़ गए हैं। प्रयागराज के डीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आग कैसे लगी यह अभी तक पता नहीं चला है।

#WATCH | Uttar Pradesh | A fire breaks out in a tent house godown in Prayagraj. Fire tenders are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/j89QydXgKY

— ANI (@ANI) April 19, 2025