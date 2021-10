उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी ( Lakhimpur Kheri Violence ) में रविवार को किसानों के उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के बाद मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है. इस मामले में किसानों से मिलने पहुंची प्रियंका गाँधी वाड्रा को सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. जिसके बाद से इस मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है. इस बवाल को बढ़ता देख अब सरकार मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रूपये मुआवज़ा और 1 सरकारी नौकरी की बात पर राज़ी हुई है.

कई घंटों के विरोध के बाद किसान नेताओं और लखीमपुर जिला प्रशासन के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रूपये मुआवज़ा और 1 सरकारी नौकरी देने की बात पर सहमति बनी. इसके साथ ही सरकार ने घायलों को दस-दस लाख रूपये मुआवज़े का ऐलान किया साथ ही यह भी फैसला किया गया कि इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी.

Govt will give Rs 45 lakhs & a govt job to the families of 4 farmers who died in Lakhimpur Kheri yesterday. The injured will be given Rs 10 lakhs. FIR will be registered based on farmers' complaint. Retired high court judge will probe the matter: ADG (Law & Order) Prashant Kumar pic.twitter.com/Yoc8pcU0sP

