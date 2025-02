नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए। इसके बाद से सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कल ऐसा कहा गया कि आप के नेता हार के बाद से अपनी पुरानी गाड़ियों में चलने लगे हैं। इसी बीच आप संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है।

दरअसल कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार के एक सोशल मीडिया अकाउंट से सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। ये वीडियो पिछले 10 साल के थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हवा हवाई बातें उन्होंने की थीं वो अब कोई नहीं देख पाए। पोल खुलने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह चाल चली है।

🚨SHOCKING:

Bauna Arvind Kejriwal has deleted all the videos of the Delhi government from the past 10 years that he ruled.

He knew all his past arrogances were going to be exposed. pic.twitter.com/WSLTtq0le0

