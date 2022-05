नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रिय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने पार्टी की राजनीतिक निति को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम केजरीवाल ने कोच्चि में केरल की ट्वेंटी 20 पार्टी (Twenty20 Party) के साथ गठबंधन की घोषणा की है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोच्चि के एक समारोह में अपनी पार्टी को लेकर बड़ी घोषणा की है. अब केरल की ट्वेंटी 20 पार्टी (Twenty20 Party) के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर सामने आ रही है. अरविन्द केजरीवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, ‘अब केरल में 4 राजनीतिक गठबंधन होंगे एलडीएफ, यूडीएफ, एनडीए और हमारे गठबंधन का नाम पीपुल्स वेलफेयर एलायंस होगा।’

AAP national convener and Delhi CM Arvind Kejriwal in Kochi says, "Now, there will be four political alliances in Kerala–LDF, UDF, NDA & the name of our alliance will be People's Welfare Alliance." pic.twitter.com/Xe3nw7YnU2

— ANI (@ANI) May 15, 2022