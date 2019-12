बेंगलुरु. कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले के बंटवाल शहर के एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान बाबरी विध्वंस सीन रिक्रिएट करने पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. स्कूली बच्चों ने साल 1992 बाबरी विध्वंस का नाट्य रूपांतरण करते हुए जय श्रीराम के नारे भी लगाए. कार्यक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जिसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेता अबुबकर सिद्धीक ने स्कूल आयोजक और प्रशासन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट्स की मानें को पुडुचेरी उप राज्यपाल किरण बेदी भी कार्यक्रम में शामिल थीं.

श्रीराम विद्या केंद्र नामक स्कूल का संचालन आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट समेत पांच लोग करते हैं. पुलिस ने सभी स्कूल संचालकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 (ए) और धारा 298 ( धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर मामले के तूल पकड़ने के बाद स्कूल संचालक आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट ने कहा कि इस नाटक का उद्देश्य सिर्फ इतिहास को लेकर जागरूक करना है.

दक्षिण कन्नड जिलेल के पुलिस कप्तान बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शिकायत मिलने पर स्कूल प्रशासन के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. जांच अभी चल रही है इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. पुलिस कप्तान ने आगे कहा कि एक आधा मिनट की वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, अभी पुलिस सबूत जमा कर रही है.

How do they sow seeds of hate?

Watch what happened in kalladka Prabhakar Bhat’s school yesterday.@PTI_News @IndiaToday @BTVI @DeccanChronicle @DeccanHerald pic.twitter.com/aEUjsWjXZO

— Lavanya Ballal | ಲಾವಣ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ (@LavanyaBallal) December 16, 2019