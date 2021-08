अहमदाबाद. गुजरात के अहमदाबाद में कामसूत्र ग्रंथों की प्रतियां जलाने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां किताबों की दुकान में जबरन घुसकर कामसूत्र की किताब में आग लगा दी। इतना ही नहीं बजरंग दल के लोगों ने दुकान संचालक को धमकी भी दी कि अगर भविष्य में कामसूत्र बेचते पाए गए तो पूरी दुकान जला देंगे। ऋषि वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र पुस्तक भारत सहित दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्स गाइड है, और इसका दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर लैटिटुट नाम की किताबों की दुकान है। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात कथित तौर पर दुकान को डांटा था. उन्होंने प्रेम प्रसंग की तस्वीरों को विवादास्पद बताते हुए कामसूत्र नामक किताब में दुकान के बाहर कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को जला दिया। साथ ही दुकान संचालक को खुले शब्दों में धमकाया कि अगली बार किताब बेचते हुए पकड़े जाने पर पूरी दुकान में आग लगा देंगे. दुकान संचालक ने भी मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की है।

Breaking #Bajrangdal members burnt copy of #Kamasutra in an Ahmedabad bookstall for “showing Hindu deities in ‘vulgar’ positions” and threatened to burn bookstalls down if Hindu sentiments are hurt in future 1/N pic.twitter.com/4jpHZTognM

— DP (@dpbhattaET) August 28, 2021